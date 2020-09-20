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HaberlerFutbol Haberleri Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
20.09.2020 - 14:23 |

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise taktik antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon'un takımdan ayrı koşu yaptıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Ekuban, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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