Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor zorlu virajda! Rakip Karagümrük...
02.01.2021 - 11:13 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) -

Trabzonspor zorlu virajda! Rakip Karagümrük...

Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray mağlubiyeti ile son bulan Trabzonspor, 16ncı haftada yarın deplasmanda Fatih Karagümrük karşısından 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor zorlu virajda! Rakip Karagümrük...
ABONE OL

Süper Ligde çıktığı 15 maçta 20 puan toplayabilen Trabzonspor, 16ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer bu maçı kazanarak 7 maçlık puan serisi sonrası aldığı Galatasaray mağlubiyetinin ardından yeniden çıkışa geçmek istiyor. Vodafone Park'ta saat 16.00da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE EKUBAN DÖNÜYOR

Trabzonsporda sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo'nun yarınki maçta yer alıp alamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Bordo mavililerde koronavirüs izolasyon sürecini tamamlayan ve Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür ile sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında kadroda yer almayan Ekuban yarınki maçta kadroda yer alabilecek. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcının Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray 11ine göre savunmada Hugo'nun yerine Campiye, hücum hattında ise Yusuf'un yerine Abdülkadir Ömür'e forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Campi, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Hugo, Hosseini (Belirsiz)

CEZALI: Yok

Trabzonspor zorlu virajda Rakip Karagümrük...

 

Böyle penaltı görmediniz! İnanılmaz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Karagümrük'ten bir transfer daha!
    Karagümrük'ten bir transfer daha!
  2. Trabzonspor zorlu virajda!
    Trabzonspor zorlu virajda!
  3. Efsane isim teknik direktör olarak geri dönüyor!
    Efsane isim teknik direktör olarak geri dönüyor!
  4. Phoenix Suns zirveyi sevdi
    Phoenix Suns zirveyi sevdi  
  5. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında
    Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

Podolski: Galatasaray'a gol atarsam, sevinmem

Podolski: Galatasaray'a gol atarsam, sevinmem

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet