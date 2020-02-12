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12.02.2020 - 13:07 | | Temel ELCİVAN/BERLİN (Almanya), (DHA)

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlığını atlattı. 20 yaşındaki oyuncu, 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor'un 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Yunan ekibi AEK ile oynadığı karşılaşmada menisküsü yırtılan 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Uzun süredir Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gören 20 yaşındaki milli futbolcunun doktoru Ufuk Şentürk, yıldız oyuncunun tedavisinin tamamlandığını söyledi. Dr. Şentürk, genç orta saha oyuncusunun bundan sonraki süreci kulübü Trabzonspor'da geçirerek sahalara hazır hale geleceğini belirtti. Dr. Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür kardeşimin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder, üstün başarılar dilerim."

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