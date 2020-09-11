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11.09.2020 - 16:08 |

Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi

Norveç Milli Takımı'ndan dönmek üzere yola çıkan Sörloth, covid-19 prosedürlerine takılmıştı. Norveçli'nin akşam saatlerinde Trabzon'da olacağı öğrenildi.

Trabzonspor'a Alexander Sörloth müjdesi
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Milli maçlar sebebiyle Norveç’te bulunan ve virüs önlemleri nedeniyle dönüşü geciken Alexander Sörloth’un Covid-19 testi negatif çıktı. Yıldız forvet akşam saatlerinde Trabzon’da olacak.

Asist Analiz'in özel haberine göre milli mesainin başlamasıyla ülkesine giden Alexander Sörloth, Norveç’te uygulanan Covid-19 prosedürlerinden ötürü bir süredir seyahat izninin çıkmasını bekliyordu. Sörloth’a maçtan bir gün sonra yapılan Coronavirus testinin sonucu belli oldu. Test sonucu negatif çıkan Norveçli golcü Trabzon’a doğru yola çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde Trabzon’a gelip takımın kamp kadrosuna katılması bekleniyor.

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Trabzonspora Alexander Sörloth müjdesi

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