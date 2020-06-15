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15.06.2020 - 19:54 | | DHA

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket eden Trabzonspor'u çok sayıda taraftar tezahüratlarla uğurladı.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
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Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk ayağında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak rövanş maçı için İstanbul'a hareket etti. Trabzon Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Havalimanının önüne gelen çok sayıda taraftar, takım otobüsünün önünü keserek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Uğurlamada bazı taraftarların koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlenirken bazı kişiler ise kuralları unuttu. Kovid-19 tedbirlerini unutan taraftarlar omuz omuza tezahüratlar yaparken, meşaleler de yakıldı. Polis ekipleri taraftarları kurallara uymaları yönünde sık sık uyardı.

Trabzonspor, coşku dolu gösteriler eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıktı.

Trabzonspora coşkulu uğurlama

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