Trabzonspor'a Edgar Le müjdesi! Bonservisini almaya hazırlar

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı Edgar Le'nin talipleri artıyor.

Bordo mavililer kadrosuna kattıktan sonra Feyenoord'a kiraladığı Edgar Le'yi Hollanda kulübü bir sezon daha kiralamak istiyor. Öte yandan Portekizli savunma oyuncusuna Olympiakos da talip oldu ve Olympiakos'un, Edgar Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi.

Feyeoord Sportif Direktörü Frank Arnesen ise Advocaat'ın, Edgar Le'den memnun olduğunu söylerken, "Trabzonspor'a güveniyoruz. Tabi eğer satmak isterlerse bizim için zor olacak. Ancak 1 yıl daha kiralama fikrine sıcak bakarlarsa bizim açımızdan olumlu. Mümkün olup olmadığını zamanla göreceğiz." dedi.



Edgar Le kimdir?

Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Edgar Miguel Le, Barcelona B takımında oynadıktan sonra Villarreal, Belenenses, Lille ve Nantes takımlarında da oynadı. 26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Feyenoord'a kiralandı.

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