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25.01.2020 - 20:38 |

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Nwakaeme'den kötü haber!

Süper Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağı maç TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Malatya maçında cezası nedeniyle oynamayacak olan Nwakaeme, böylece cezasını Fenerbahçe maçında çekmek durumunda kaldı.

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Nwakaeme'den kötü haber!
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Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ'daki deprem nedeniyle 27 Ocak Pazartesi günü oynananacak Btc Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bu mücadelede cezalı olan Nwakaeme durumu merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle lig maçında cezalı duruma düşen Nwakaeme cezasını Yeni Malatyaspor müsabakasında çekecekti. Maçın ertelenmesi nedeniyle golcü yıldız, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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Trabzonspora Fenerbahçe maçı öncesi Nwakaemeden kötü haber

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