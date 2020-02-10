Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'a kar engeli
10.02.2020 - 14:54 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'a kar engeli

Bordo-mavililer, kentte iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na kondisyon salonunda baÅŸladÄ±Â

Trabzonspor'a kar engeli

Trabzonspor, 13 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yapacaÄŸÄ± Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na antrenman sahalarÄ±nÄ±n karla kaplÄ± olmasÄ± nedeniyle salonda baÅŸladÄ±.

Trabzon'da hafta sonu yaÅŸanan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Trabzonspor'u da etkiledi. GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkentten dÃ¼n kara yoluyla dÃ¶nebilen bordo-mavililer, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da kondisyon salonunda yaptÄ±.

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Â 

Â 

Trabzonspor ÅŸampiyonluk için kenetlendi!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Trabzonspor'a kar engeli

Trabzonspor'a kar engeli

Ümraniyespor'da Ahmet TaÅŸyürek ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Ãœmraniyespor'da Ahmet TaÅŸyÃ¼rek ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Olympiakos, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'dan ayrÄ±lan McKissic'i kadrosuna kattÄ±

Olympiakos, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'dan ayrÄ±lan McKissic'i kadrosuna kattÄ±

BaÅŸakÅŸehir'de rota BeÅŸiktaÅŸ

BaÅŸakÅŸehir'de rota BeÅŸiktaÅŸ

SÄ±radaki Haber