Trabzonspor'a kar engeli
Bordo-mavililer, kentte iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na kondisyon salonunda baÅŸladÄ±Â
Trabzonspor, 13 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yapacaÄŸÄ± Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na antrenman sahalarÄ±nÄ±n karla kaplÄ± olmasÄ± nedeniyle salonda baÅŸladÄ±.
Trabzon'da hafta sonu yaÅŸanan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Trabzonspor'u da etkiledi. GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkentten dÃ¼n kara yoluyla dÃ¶nebilen bordo-mavililer, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi ilk Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da kondisyon salonunda yaptÄ±.
Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.
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