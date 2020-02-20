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20.02.2020 - 13:39 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'a Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye müjdesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 23üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'a Mikel, Nwakaeme ve Ndiaye müjdesi

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10'da İstanbula hareket edecek.

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