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15.11.2019 - 11:20 |

Trabzonspor'a Novak şoku

Trabzonspor, Filip Novak'ın adelesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor'a Novak şoku
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Açıklama şöyle:

Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon’a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır.

Trabzonspora Novak şoku

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