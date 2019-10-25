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25.10.2019 - 13:05 | | TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'a Obi Mikel müjdesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ekuban’ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Obi Mikel, bugün takımla çalışmalarda yer aldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.

 

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