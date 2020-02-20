Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! En az 3 katına...

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’da adeta fırtına gibi esen Alexander Sörloth’un şöhreti Türkiye sınırlarını aştı. Midtjylland, Gent ve Crystal Palace’ta oynadığı dönemlerde sıradan bir forvet olan Norveçli futbolcu, bordo-mavili ekipte performansını birkaç seviye birden artırdı, ligdeki gol krallığı yarışında zirveyi kimselere bırakmayarak skorer kimliğini öne çıkardı.

Türkiye’de kendisine gıpta ile bakılmaya başlanan Sörloth’a olan ilgi, ülke sınırlarını aşarak kıta sathına yayıldı. 24 yaşındaki santrforun tüm Avrupa’da ilgi çekmeye başladığının kanıtıysa, Norveç Milli Takımı’nın sıradaki maçına futbolcuyu izlemek üzere gelmeye hazırlanan futbolcu gözlemcilerinin yoğunluğu oldu.

EURO 2020 finallerine direkt olarak katılım vizesi alamayan Norveç, Mart ayında oynanacak play-off turunda şansını bir kez daha deneyecek. Norveç’in Oslo’daki Ullevaal Stadyumu’nda 26 Mart’ta Sırbistan’ı konuk edeceği karşılaşmada Alexander Sörloth da boy gösterecek. Bu karşılaşmada tüm gözler müthiş formundan dolayı ilk 11’de maça başlamasına kesin gözüyle bakılan 1.95’lik oyuncunun üzerinde olacak.

Avrupa’nın pek çok farklı ülkesinden birçok kulüp adına çalışan scout ekibinin, karşılaşmaya kayıt yaptırdıkları öğrenildi. Norveç Futbol Federasyonu’nun yanı sıra sponsorlar üzerinden akreditasyon ve davetiye taleplerinde bulundukları belirtilen izleme komitelerinin bu maçtaki bir numaralı odağının, Trabzonsporlu Sörloth olacağı belirlendi.

Üç katına satılabilir

Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan futbolcunun satın alma opsiyonu Trabzonspor’da bulunuyor. Bordo-mavililer oyuncu için İngiliz ekibine 6 milyon euro verdiği takdirde Alexander Sörloth’un bonservisini alabilecek. Karadeniz ekibinin bu fırsatı kullanması durumunda, değeri her geçen gün artan golcü oyuncuyu ileride bunun en az 3 katına elden çıkarabilecek olmasına kesin gözüyle bakılıyor.