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22.12.2019 - 10:10 | | İSTANBUL,(DHA)

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro bonus

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) daha kazandı.

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İki kulüp arasında yapılan anlaşamaya göre milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon euro daha ödeme yapacaktı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında ise Lille deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı 39'uncu dakikada oyuna girerken Trabzonspor'a da 1 milyon euro (6.5 milyon TL) kazandırmış oldu.

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Trabzonspora Yusuf Yazıcıdan 1 milyon euro bonus

 

Trabzonspora Yusuf Yazıcıdan 1 milyon euro bonus

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