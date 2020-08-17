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17.08.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

Trabzonspor'da 2020-21 sezonu bugün açılıyor. Eddie Newton, kaleci Muhammet Taha Tepe, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz’ü hazırlıklara çağırdı.

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Bordo-mavili takımda 2020-21 sezonu bugün açılıyor. Yeni teknik direktör Eddie Newton’un idaresinde toplanacak futbolcular, hazırlıklara resmen başlayacak.
Bu arada daha önce gençleri kadroya almayan Eddie Newton, kaleci Muhammet Taha Tepe, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz’ü hazırlıklara çağırdı.

Trabzonsporda 3 genç futbolcu kampa davet edildi

Trabzonsporda 3 genç futbolcu kampa davet edildi

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