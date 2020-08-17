Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

Bordo-mavili takımda 2020-21 sezonu bugün açılıyor. Yeni teknik direktör Eddie Newton’un idaresinde toplanacak futbolcular, hazırlıklara resmen başlayacak.

Bu arada daha önce gençleri kadroya almayan Eddie Newton, kaleci Muhammet Taha Tepe, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz’ü hazırlıklara çağırdı.