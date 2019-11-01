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01.11.2019 - 20:53 | | AA

Trabzonspor'da 4 eksik!

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'da 4 eksik!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ile Daniel Sturridge yer almadı. 

Yağış nedeniyle salonda yapılan antrenmanda kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. 

Öte yandan, internet sitesinden bir mesaj yayımlayan Trabzonspor Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

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