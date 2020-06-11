Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci
11.06.2020 - 10:17 | | Fanatik

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci

6 aylık sakatlığın ardından tam hazır olmadan oynamak zorunda kalan Abdülkadir Ömür, lige verilen arada tüm eksiklerini kapattı. Trabzonspor'un genç yıldızı, kalan 8 haftada takımın en önemli şampiyonluk kozu olacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci
ABONE OL

Ağustos ayındaki AEK maçında dizinden sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür’e, lige verilen 3 aylık ara çok iyi geldi. Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci bittikten sonra formasına kavuşan genç yıldız, tam olarak maç eksiğini kapatamadan oynamaya başlamıştı.

Bu nedenle zaman zaman fiziksel olarak sıkıntılar çeken Abdülkadir, pandemi nedeniyle yaşanan süreçte kendini tamamen toparladı. Ekstra çalışmalar yapıp güçlenen, idmanlarda fırtına gibi esen Bordo- Mavili takımın önemli ismi, kalan 8 haftayı sabırsızlıkla bekliyor.

İlk 11’de olacak

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’in çok güvendiği Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olacak. Bir sürpriz yaşanmazsa, 20 yaşındaki yıldız Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de görev yapacak.

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür sevinci

Trabzonspor Süper Lig İçin Gün Sayıyor

    Corona virüs sonrası Veliefendi'de kaza! Başlar başlamaz düştü...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi
      Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi
    2. Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor
      Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor
    3. Emre Belözoğlu: Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz
      Emre Belözoğlu: Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz
    4. Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! 3 dev...
      Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! 3 dev...
    5. Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor
      Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika transfer haberleri | Tottenham'ın yıldızı Vertonghen Galatasaray'a...

    Son dakika transfer haberleri | Tottenham'ın yıldızı Vertonghen Galatasaray'a...

    Süper Lig öncesi zirvedeki 4 takımın hocası konuştu

    Süper Lig öncesi zirvedeki 4 takımın hocası konuştu

    Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa şoku

    Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa şoku

    Borussia Dortmund Jadon Sancho için 125 milyon euro istiyor

    Borussia Dortmund Jadon Sancho için 125 milyon euro istiyor

    Sıradaki Haber