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06.05.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür zamanı!

Trabzonspor’da tüm gözler Abdülkadir Ömür’e çevrildi. Sezon başında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası en formda döneminde futboldan uzak kalan genç yıldız yüzde 100 hazır hale gelmeye başladı.

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Sezonun ikinci yarısında yeniden süre almaya başlayan Abdülkadir, koronavirüs nedeniyle verilen arayı da iyi değerlendiriyor.

Evdeki çalışmalarını eksiksiz yapan bordo-mavili yıldız, fizik olarak toparladı. 20 yaşındaki futbolcu, lig yeniden başladığında da eski form düzeyini yakalamak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de çok güvendiği genç oyuncu, takımı için en ciddi alternatiflerden biri olacak.

Abdülkadir Ömür’ün kısa sürede ilk 11’e alınması hesaplanıyor. Saha çalışmalarına da başlayan Trabzonspor’da gözler genç yeteneğe dönecek.
Öte yandan, EURO 2020’nin de koronavirüs sebebiyle 2021’e ertelenmesiyle A Milli Takım şansını da yakalayan Abdülkadir Ömür, sakatlık sonrası bulduğu bu şansları iyi değerlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür zamanı

Trabzonsporda Abdülkadir Ömür zamanı

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