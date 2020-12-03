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HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret
03.12.2020 - 19:43 |

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret ettiği belirtilerek, şöyle denildi: 

"Ahmet Suat Özyazıcı'nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, teknik direktörümüz Abdullah Avcı efsane teknik direktörümüze sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diledi.''

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan Ahmet Suat Özyazıcıya ziyaret

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