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05.11.2019 - 12:04 | | TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Ligin 11'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
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10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün - 375 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 325 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 225 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 150 TL,
Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL
Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 60 TL
Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 50 TL
Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.

 

 

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