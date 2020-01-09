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09.01.2020 - 15:34 | | ANTALYA (İHA)

Trabzonspor'da Antalya kampı devam ediyor

Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da Antalya kampı devam ediyor
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Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanını Trabzonspor Manavgat Futbol Okulu öğrencileri ziyaret etti. Minik sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, bu akşam 18.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

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