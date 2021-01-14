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14.01.2021 - 21:34 |

Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!

Trabzonspor, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, 5'e 2 çalışması ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. 

Antrenman, çift kale maç ile son buldu. 

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda Antalyaspor mesaisi

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