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11.02.2021 - 08:31 | | FANATİK

Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası

28. haftadaki Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında son dakikada attığı golle Trabzonspor’u yıkan Yunan yıldız, o maçtan 7 ay sonra transfer olduğu Bordo-Mavili takımı bu kez zirve yarışına soktu. Denizlispor ve Yeni Malatya mücadelelerinde çok kritik gollere imza atıp, Fırtına’ya 6 puan kazandıran Bakasetas, artık tek bir şey düşünüyor. 27 yaşındaki 10 numara, Karadeniz ekibiyle şampiyonluk yaşamak istiyor.

Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası
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Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Trabzonspor, en büyük darbeyi Alanya deplasmanında yemişti. 2-1 önde götürülen maçın son dakikasında Bakasetas 25 metreden attığı golle skoru 2-2’ye getirmiş, Bordo-Mavili takım 28. haftada ciddi bir yıkım yaşamıştı. O maçın ardından Karadeniz ekibi toparlanamazken, aynı Bakasetas bu kez Trabzonspor’un kurtarıcısı oldu...

Avcı hemen formayı verdi
Ara transfer döneminin son günlerinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Yunan yıldız, ligde Fırtına’yı sırtlıyor. Gelir gelmez Abdullah Avcı’nın takıma monte ettiği Bakasetas, 11’de çıktığı ilk maç olan Denizlispor mücadelesinde galibiyeti getiren golü kaydetti. 27 yaşındaki 10 numara, geçtiğimiz hafta da zor geçen Malatya deplasmanında çok şık bir golle kilidi açtı. Trabzonspor, Bakasetas’ın kahraman olduğu iki maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

‘Büyük aşklar, kavgayla başlar’
Liderle farkı 6’ya indiren ve zirve yarışına giren Trabzonspor, geçen sezonki gibi yeniden kenetlendi. Trabzon’a geldikten sonraki ilk açıklamasında, “Büyük aşklar, her zaman kavgayla başlar. O golü atmasaydım, belki de buraya hiç gelemeyecektim” diyen Bakasetas, kısa sürede Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi oldu. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Bakasetas’ın tek bir hedefi var, o da Fırtına’da şampiyonluk yaşamak ve kupalar kazanmak.

2 golle maaşını çıkardı
Bonservisine 3 milyon Euro ödenen Bakasetas, sezon sonuna kadar Trabzonspor’da 600 bin Euro maaşa oynayacak. Yıldız futbolcu attığı gollerle, Denizli ve Malatya maçlarını kazandırırken, bu sezonluk ücretini de şimdiden çıkarmış oldu. Bordo-Mavili kulüp, TFF’den galibiyet primi olarak 4 milyon 476 bin TL alırken, Spor Toto’dan da 240 bin TL’yi kasasına koydu. Bu iki galibiyetten toplamda 4 milyon 716 bin TL kazanılırken, Bakasetas’ın 600 bin Euro’luk ücretinin TL karşılığı da yaklaşık 5 milyon 100 bin lira yapıyor. Bakasetas, önümüzdeki 3 sezonda ise yıllık 1 milyon 250 bin Euro maaş alacak.

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