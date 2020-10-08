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08.10.2020 - 21:04 | | DHA

Trabzonspor'da Başakşehir idmanı! Taktik çalıştı...

Bordo mavili takım ligin 5'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Başakşehir idmanı! Taktik çalıştı...
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Trabzonspor, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor. Bordo mavili takım ligin 5'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde bugün saat 10.00 ve 17.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan çift antrenmanla çalışmalar sürdü. Sabah yapılan dayanıklılık antrenmanı sonrasında akşam çalışmasında Trabzonspor taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

ERZURUMSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Bordo mavili ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından 14.30da karayolu ile Trabzondan Erzuruma hareket ederek cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.

Trabzonsporda Başakşehir idmanı Taktik çalıştı...

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