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19.02.2021 - 09:00 | | TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha
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Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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Trabzonsporda Başakşehir maçı öncesi bir pozitif vaka daha

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