Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30da yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 5e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.