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17.02.2021 - 15:13 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 26'ncı haftasında Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30da yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 5e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

Trabzonsporda Başakşehir mesaisi

 

 

 

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