17.02.2021 - 15:13 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 26'ncı haftasında Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30da yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 5e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.