Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde
23.07.2020 - 13:37 | | Gökmen Şahin TRABZON (İHA) -

Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde

 Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırmasından sonra bir çok teknik adamı gündemine aldı. A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıklayan Trabzon doğumlu teknik adam Bayram Bektaş da Karadeniz ekibinin gündemine giren isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer alan Bayram Bektaş, görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine geldi. Bayram Bektaş, Şenol Güneş'in ayrılığa onay vermesinin ardından kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig'de kendi ideallerini ve düşüncelerini ortaya koyabileceği bir takımda çalışmayı arzu ettiğini açıklayan 46 yaşındaki teknik adam, şu an için her hangi bir takımla anlaşmasa da, bordo-mavili kulübün kendisiyle ilgili vereceği karara sıcak bakacağı biliniyor. Şenol Güneş, Bayram Bektaş'ın ayrılığına ve kariyer planlamasına onay verirken, genç teknik adamla ilgili de olumlu düşüncelere sahip. Trabzonspor'un Bayram Bektaş ile ilgili düşünceleri iyice ortaya çıkması halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in görüşleri bu noktada büyük bir öneme sahip olacak.

Trabzonsporda Bayram Bektaş da gündemde

Maliyeti düşük bir teknik adam
Finansal Fair Play kuralları kapsamında her yıl takım bütçesini kademeli olarak aşağıya doğru çeken Trabzonspor, teknik adam konusunda da ekonomik tabloya büyük bir önem veriyor. Gelecek sezondan itibaren takım maliyetini 14-15 Milyon Euro civarında tutmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, bu anlamda da hırslı, kendini ispat edecek ve kariyer planlaması yapan düşük maliyetle görevi kabul edebilecek, ileride maddi olarak sıkıntı yaşamayacağı bir teknik adam profili üzerinde duruyor.

Abdulllah Avcı ismi de ön planda
Trabzonspor, teknik direktör konusunda ince eleyip, sık dokuyor. Kadro yapısına uygun bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planlayan bordo-mavili yönetim, Abdullah Avcı üzerinde de duruyor. Medipol Başakşehir ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Avcı'nın Trabzon ve Trabzonspor'la uyum sürecinin nasıl geçireceği de tartışlan konular arasında yer alıyor.

    Marcelo tatilin tadını çıkardı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
      Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
    2. Menemenspor Samed Ali'yi alacak
      Menemenspor Samed Ali'yi alacak
    3. Denizlispor'da Onazi bu kez şehirden ayrıldı
      Denizlispor'da Onazi bu kez şehirden ayrıldı
    4. Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor
      Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor
    5. Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip
      Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

    Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

    Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar

    Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

    Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

    Sıradaki Haber