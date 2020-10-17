Son dakika | Trabzonspor'da beş senede sıfır borç! Ahmet Ağaoğlu açıkladı...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu’un dünkü toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu, “Ligin mücadele seviyesinin gelmiş olduğu noktada sizin beklentilerinizi karşılayabilecek düzeyde yerli ve altyapıdan yetişmiş oyuncu yoksa zirve lafını ağzınıza almamanız gerekir. Altyapı veya akademi sisteminin rehabilite edilerek daha fazla yatırım yapılarak Trabzon kentinin gerçekleri doğrultusunda değil, ülke ve dünya futbolunun gerçekleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekiyor” dedi.

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Trabzonspor son 2.5 senede 26 yabancı futbolcu transfer etmiştir. Ödediği bonservis 13 milyon euro, elde ettiği geliri ise 44 milyon eurodur. Borcun her sene 25 milyon euro civarında düşüş göstermesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu oyuncu satışlarıdır. Trabzonspor’un bugünkü net borcu, 928 milyon TL. (99.6 milyon euro) Trabzonspor Kulübü’nün yaklaşık olarak her sene borcunun 30 milyon euro civarında eridiğini söyleyebiliriz. Bu ekonomik ve finansal politika devam ettiği takdirde 5 sene içinde borçlarının tamamından kurtulacaktır. Bu göreve gelirken verdiğimiz sözlerden birisiydi.”

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