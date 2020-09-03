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03.09.2020 - 22:33 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Bordo-mavili takımda Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı
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Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

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Trabzonsporda bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

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