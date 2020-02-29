Trabzonspor'da büyük değişim!

Trabzonspor’da defans hattı yeniden oluşacak. Hosseini, Campi ve Pereira’nın yokluğunda Hüseyin Cimşir; Kamil Ahmet, Hüseyin ile Da Costa’ya şans verecek. Tek teselli ise Obi Mikel’in dönüşü olacak

Süper Lig’de maç eksiği ile ikincilik koltuğunda oturan Trabzonspor, bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlarken Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ise on birini belirledi.

Zorlu mücadele öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme’nin durumu ise son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Çimşir’in, son oynanan Beşiktaş maçının 11’ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi’nin yerişine Hüseyin’e, sakatlığı bulunan Pereira’nın yerine Kamil Ahmet’e, orta sahada Doğa’nın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Obi Mikel’e, tedavisi devam eden Sturridge’in yerine de Ekuban’a şans verecek.

Son yapılan idmandan önce oyuncularıyla toplantı yapan bordo-mavili teknik adamın, “Beşiktaş karşısında alınan puan pes etmeyen bir takım olduğumuzu gösterdi. Ayrıca bir maç eksiğimiz var. Sürpriz yaşamadan devam etmeliyiz. Bu takımdaki her oyuncu benim gözümde aynı. Görev alacak isimlerin de en iyi performansını göstereceğinden eminim” dediği öğrenildi.

İç sahada tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07 sezonunda 1-0’lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Hazırlıklar tamam

Bordo-mavililer ligde bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti.

Trabzonsporlu futbolcuların idmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı öğrenildi, Çimşir’in oyuncularını maçı durdurarak sürekli uyardığı bildirildi.

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