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18.11.2020 - 14:08 | | AA

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında, mobilizasyon, core ve güç çalışması gerçekleştirdi.

Genç kaleciler sahada çalışmalarını sürdürürken, Hüseyin Türkmen ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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