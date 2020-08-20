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20.08.2020 - 23:06 | | AA

Trabzonspor'da çalÄ±ÅŸmalar sürüyor

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â

Trabzonspor'da çalÄ±ÅŸmalar sürüyor
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma ve geÃ§iÅŸ esaslÄ± bÃ¼yÃ¼k alan oyunlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

BazÄ± sporcularÄ±n yarÄ±n sabah kas, kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k testlerine girip, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§eceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

Bordo-mavililerin, yapacaÄŸÄ± tek antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.

Trabzonsporda Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

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