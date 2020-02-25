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25.02.2020 - 16:54 | | DHA

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonsporun Süper Ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı
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29 Şubat 2020 Cumartesi günü 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası / Kuzey Kale Arkası 30 TL.

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Trabzonsporda Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

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