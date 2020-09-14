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14.09.2020 - 13:07 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde antrenman yaptı.

İki grup halinde çalışan Trabzonspor'da, ilk gruptaki oyuncular yenilenme, diğerleri ise telafi idmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapılacak antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonsporda Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

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