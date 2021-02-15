Trabzonspor'da dikkat Ã§eken isim Taha CevahiroÄŸlu

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15.02.2021 - 10:19 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU / Ä°STANBUL,(DHA)

Trabzonspor'da dikkat çeken isim Taha CevahiroÄŸlu

YetiÅŸtirdiÄŸi genÃ§ futbolcularla TÃ¼rk futboluna damga vuran Trabzonspor'da genÃ§ saÄŸ bek Taha CevahiroÄŸlu'nun yakÄ±n zamanda A takÄ±mla birlikte antrenmanlara Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.Â

Trabzonspor'da dikkat çeken isim Taha CevahiroÄŸlu
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Bordo mavili takÄ±mla 2020 yÄ±lÄ±nda 3 yÄ±llÄ±k profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayan CevahiroÄŸlu, U19 Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 24 Ocak'ta Antalya'da dÃ¼zenlenen kampÄ±na da katÄ±ldÄ±. Â 

HÃœCUMCU BEKÂ 

GeÃ§en sezon pandemi nedeniyle ertelenen lig maÃ§larÄ±na kadar Trabzonspor U 19 takÄ±mÄ±yla 18 maÃ§a Ã§Ä±kan CevahiroÄŸlu 3 gol atarken, 4 de asist yapma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. GÃ¼Ã§lÃ¼ fiziÄŸiyle savunmada etkili bir oyun sergileyen 18 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu takÄ±mÄ±na hÃ¼cum katkÄ±sÄ± da saÄŸlÄ±yor.

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