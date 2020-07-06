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06.07.2020 - 13:24 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'da dinlenmek yasak

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da dinlenmek yasak
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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı.

Trabzonsporda dinlenmek yasak

Isınma hareketlerinin ardından toparlanma ve telafi çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra dar alanda maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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