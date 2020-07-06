Trabzonspor'da dinlenmek yasak

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından toparlanma ve telafi çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra dar alanda maç yaptı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.