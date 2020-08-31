Trabzonspor'da Eddie Newton takımdan memnun!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçını Samsunspor’la yaptı. TFF 1. Lig temsilcisine 2-1 kaybetmesine karşın birçok noktada olumlu sinyaller alan teknik direktör Eddie Newton, geleceğe umutla baktı.



Henüz daha tam olarak hazır hale gelmediklerini kabul eden İngiliz teknik adam, özellikle yeni transferlerin takıma adapte olma süresine dikkat çekiyor.

Trondsen, Marlon, Flavio ve Plaza gibi isimlerin de takıma oturmasıyla beraber takımın çıkışa geçeceği kaydediliyor. Bu nedenle yeni oyuncularla hep iletişim kuran Eddie Newton, adaptasyon sürecinin hızlı olmasına önem veriyor.





Saha içi ve saha dışındaki takım arkadaşlığının önemini her zaman öğrencilerine anlatan Newton, 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışında olabilmek için durumu işaret ediyor.

Öte yandan Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından yeni sezon hazırlıklarına en geç başlayan takım olan Trabzonspor, bu nedenle Samsunspor yenilgisinin karamsarlık vermemesi gerektiğine inanıyor.

Newton ve teknik heyet, takımın mücadelesi, çalışma temposu ve istekli tavrından memnun olarak yola devam ediyor.

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