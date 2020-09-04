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04.09.2020 - 20:21 |

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer açıklaması!

Hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 4-3 yenen Trabzonspor'da teknik direktörEddie Newton karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Eddie Newton'dan transfer açıklaması!
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Hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 4-3 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Transferleri halletmeye çalışıyoruz. Saha içinde ve saha dışında çalışıyoruz. Şehrin mutluluğu ne kadar hak ettiğini ve bu gururu onlara yaşatmamız gerektiğini biliyoruz. Bu başarıyı, bu mutluğu, bu gururu onlara yaşatmak istiyoruz”

Trabzonsporda Eddie Newtondan transfer açıklaması

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