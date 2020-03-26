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26.03.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Eddie Newton'ı yıkan ayrılıklar

Trabzonspor’da ligin ikinci yarısında teknik kadroya katılan antrenör Eddie Newton; Sturridge ve Mikel’in ani ayrılıklarıyla şaşırdı, tanıdığı iki ismin vedasıyla yıkıldı

Trabzonspor'da Eddie Newton'ı yıkan ayrılıklar

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Eddi Newton’ın veda üzüntüsü dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında İngiltere’den Chelsea’den gelen yardımcı antrenör Newton, hem eski çalışma arkadaşları hem de yakından tanıdığı Daniel Sturridge’yle ve Obi Mikel’in ani vedasıyla şaşkınlık yaşadı.

Newton’ın bordo-mavili teknik heyete katılmasında Sturridge ve Mikel’in etkisi büyüktü. Sturridge ve Mikel’le Chelsea’de de çalışan İngiliz antrenörün iki yıldızın daha rahat hissetmesi için önemli olduğu düşünüldü.

Kısa sürede de Hüseyin Çimşir ve ekibine uyum sağlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımla da iyi anlaşmaya başladı. Ancak önce mart ayı başında Sturridgle yolların ayrılması ardından koronavirüs gündemi içerisinde Mikel’in gitmesi Newton’ı epeyce üzdü. İki hızlı vedayla ufak bir bocalama yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya en büyük destek teknik direktör Hüseyin Çimşir’den geldi. Genç teknik adam, yardımcı antrenörü Newton’a her zaman ihtiyaç duyduklarını, deneyimlerinin kendileri için çok önemli olduğunu ve şampiyonluk yolunda beraber ilerlemek istediklerini aktardı.

Eddie Newton’ın özellikle genç oyuncularla çalışmadaki başarısı da Trabzonspor için önemli bir detay olarak öne çıkarılıyor.

Trabzonsporda Eddie Newtonı yıkan ayrılıklar

 

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