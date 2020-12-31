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31.12.2020 - 17:02 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) -

Trabzonspor'da Ekuban takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, Süper Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Caleb Ekuban da sakatlığının ardından bugün takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da Ekuban takımla çalışmalara başladı
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo antrenmanda yer almazken, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Ekuban da bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonsporda Ekuban takımla çalışmalara başladı

 

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