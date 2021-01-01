01.01.2021 - 19:55 |
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
Trabzonspor, deplasmanda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda 3 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan ayak tenisi ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.