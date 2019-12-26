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26.12.2019 - 08:37 |

Trabzonspor'da Fedor Kudryashov sesleri

Trabzonspor’un, daha önce Başakşehir forması giyen sol bek Fedor Kudryashov ile ilgilendiği belirtildi. Bonservis problemi olmayan 32 yaşındaki futbolcu, stoperde de oynayabiliyor.

Trabzonspor'da Fedor Kudryashov sesleri
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Bu sezon tek alternatifsiz bölgesi sol bek olan Trabzonspor, Novak’ın sakat olduğu süreçte bu bölgede oldukça sıkıntı yaşadı. Bordo-Mavililer devre arasında savunmanın soluna da mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Maliyeti düşük isimlere yönelen Fırtına’ya, sürpriz bir oyuncu yazıldı: Fedor Kudryashov. Geçtiğimiz yıl yarım sezon Başakşehir formasını terleten 32 yaşındaki sol bek, aynı zamanda sol stoperde de oynuyor. Karadeniz ekibi, Kudryashov’u alması durumunda stopere ekstra takviye yapmak zorunda kalmayacak. Kısacası 1 transferle, iki bölgeye alternatif yaratılmış olacak.

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Rus basınına göre 32 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor’un yanı sıra Antalyaspor, eski kulübü Başakşehir ve bazı İsviçre ile Katar takımları ilgileniyor. Bu sezon Sochi formasıyla 16 maça çıkan Kudryashov’un, devre arasında bonservisini alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

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