Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı
21.07.2020 - 07:00 |

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Trabzonspor’da ikinci sezonunu geçiren sol bek Novak, skor katkısı ile dikkatleri üzerine çekti.

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı
ABONE OL

Bordo-mavililer şampiyonluk yarışında havlu atsa da performanslarıyla öne çıkan isimler de oldu. Trabzonspor’da ikinci sezonunu geçiren sol bek Novak, skor katkısı ile dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonunda 32 maça çıkan tecrübeli futbolcu 6 gol, iki asistle oynamıştı. Novak bu sezon ise lig, kupa ve Avrupa’da 40 maçta şans buldu. Rakip ağları 9 kez sarsan bordo-mavili futbolcu bir de asist yaptı.
Novak transfer teklifleri alsa da Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamayla takımda kalacağının sinyallerini verdi. Çekyalı futbolcu, “Şampiyonluk elimizdeydi, kaybettik. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sörloth damga vurdu
Trabzonspor’da bu sezon en çok konuşulan isim Sörloth oldu. İlk geldiği dönemde eleştiri alan genç golcü performansıyla bunlara en güzel cevabı verdi.Zaman zaman suskun kaldığı dönemler olsa da bordo-mavili futbolcu şans bulduğu 47 maçta 31 gol atıp, 9 asist yaparak takımını sırtladı. Sörloth ayrıca Konyaspor ağlarını iki kez sarsarak Süper Lig’de gol sayısını 23’e çıkardı ve gol krallığında yarıştığı en güçlü rakibi Alanyasporlu Cisse’nin (22) öne geçerek zirveyi kaptı.

Trabzonsporda Filip Novak yıldızlaştı

Filip Novak Mutfakta!

Sosa’nın eşi Carolina Alurralde ‘iki keklik’ türküsünü söyledi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
  2. Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
    Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
  3. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
  4. Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
    Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
  5. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!
    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye ‘Yakında görüşürüz’

Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye ‘Yakında görüşürüz’

Sıradaki Haber