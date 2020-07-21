Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Bordo-mavililer şampiyonluk yarışında havlu atsa da performanslarıyla öne çıkan isimler de oldu. Trabzonspor’da ikinci sezonunu geçiren sol bek Novak, skor katkısı ile dikkatleri üzerine çekti. İlk sezonunda 32 maça çıkan tecrübeli futbolcu 6 gol, iki asistle oynamıştı. Novak bu sezon ise lig, kupa ve Avrupa’da 40 maçta şans buldu. Rakip ağları 9 kez sarsan bordo-mavili futbolcu bir de asist yaptı.

Novak transfer teklifleri alsa da Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamayla takımda kalacağının sinyallerini verdi. Çekyalı futbolcu, “Şampiyonluk elimizdeydi, kaybettik. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sörloth damga vurdu

Trabzonspor’da bu sezon en çok konuşulan isim Sörloth oldu. İlk geldiği dönemde eleştiri alan genç golcü performansıyla bunlara en güzel cevabı verdi.Zaman zaman suskun kaldığı dönemler olsa da bordo-mavili futbolcu şans bulduğu 47 maçta 31 gol atıp, 9 asist yaparak takımını sırtladı. Sörloth ayrıca Konyaspor ağlarını iki kez sarsarak Süper Lig’de gol sayısını 23’e çıkardı ve gol krallığında yarıştığı en güçlü rakibi Alanyasporlu Cisse’nin (22) öne geçerek zirveyi kaptı.

Filip Novak Mutfakta!