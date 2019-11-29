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29.11.2019 - 13:30 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün konuk ettiği İspanya'nın Getafe takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Filip Novak ile Daniel Sturridge takımdan ayrı çalıştı.

Getafe karşısında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulanırken, diğer oyuncular pas çalışması ve dar alanda maç yaptı.

Bu arada, antrenmanı kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'in de izlediği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

 

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