Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanla yeni sezonun startÄ± verildi.Â

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonlarÄ±, topa sahip olma oyunlarÄ± ve taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

YarÄ±n sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k testleri ile saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecek olan bordo-mavililer, akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek antrenmanla yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonspor Yeni Sezon FormasÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±