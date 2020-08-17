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17.08.2020 - 22:18 |

Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±!
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Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanla yeni sezonun startÄ± verildi.Â 

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonlarÄ±, topa sahip olma oyunlarÄ± ve taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

YarÄ±n sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k testleri ile saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecek olan bordo-mavililer, akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek antrenmanla yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonsporda hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±

Trabzonspor Yeni Sezon FormasÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±

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