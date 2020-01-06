Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü
06.01.2020 - 21:38 |

Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor, Belek kampının ikinci gününde sağanak yağmur altında çalıştı.

Trabzonspor’da hazırlıklar sürdü
ABONE OL

Süper Lig’in ikinci yarısı için dün Antalya’ya gelen ve Belek’te hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık çalıştı.

Sağanak yağmur altında gerçekleşen çalışmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Yeni transfer Badou Ndiaye de takımla birlikte antrenmandaydı. Yusuf Sarı takımdan ayrı düz koşu yaparken, ilk yarının son maçında sakatlanan kaleci Uğurcan da salonda idman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra istasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenman dar alanda çift kale maçla devam etti. Bordo-mavililer yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber