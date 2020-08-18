18.08.2020 - 20:06 |
Trabzonspor'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor!
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonu Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam ediyor.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p, topa sahip olma oyunlarÄ± oynadÄ±.
FutbolcularÄ±n yarÄ±n sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanÄ±klÄ±lÄ±k testlerine girip, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ecekleri, akÅŸam saatlerinde de antrenman yapacaklarÄ± kaydedildi.
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