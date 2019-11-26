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26.11.2019 - 13:22 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, sahasında İspanyol ekibi Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Ekuban ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Hayrettin Şiranlı Sahası'nda, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Ekuban döndü

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Ekuban'ın Getafa maçıyle birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu ile Düzköy Hafız Mehmet Ofluoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda hazırlıklar sürüyor Ekuban döndü...

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