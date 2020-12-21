Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da hedef üst sıralar
21.12.2020 - 10:01 | | Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da hedef üst sıralar

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor’u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor'da hedef üst sıralar
ABONE OL

Süper Lig’in 14’üncü haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmeyi ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta da forma giyemeyecek. Diabate, Plaza ve Bilal’in kadro dışı bırakıldığı bordo-mavililerde, son maçta kadroda yer almayan Afobe ile Pereira ise bu maçla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11’i koruyarak Hatayspor mücadelesine aynı isimlerle çıkması bekleniyor.

HATAYSPOR İLE İLK KEZ
Trabzonpor, yarın deplasmanda oynayacağı maçla Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda Süper Lig’e yükselen Akdeniz temsilcisi ile ligde ilk maçını oynayacak.

MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon - Abdulkadir Parmak, Flavio - Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Salih Karvazlı (Hasta)
CEZALI: Yok

Trabzonsporda hedef üst sıralar

    Rıza Çalımbay: ''Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz''
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Konya-Sivas maçı Misli.com'da...
      Konya-Sivas maçı Misli.com'da...
    2. Ali Akman'ın gözü krallıkta
      Ali Akman'ın gözü krallıkta
    3. Efeler Ligi'nde haftanın programı
      Efeler Ligi'nde haftanın programı 
    4. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi
      İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi
    5. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
      Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anadolu Efes'in rakibi Barcelona

    Anadolu Efes'in rakibi Barcelona

    Son dakika | Şok eden gerçek! Terim cezası nedeniyle 31 maç kaçırdı

    Son dakika | Şok eden gerçek! Terim cezası nedeniyle 31 maç kaçırdı

    Trabzonspor'da hedef üst sıralar

    Trabzonspor'da hedef üst sıralar

    Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak

    Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet