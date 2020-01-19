Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı
19.01.2020 - 08:00 |

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı

Trabzonspor’un başında ilk resmi karşılaşmasına kupada çıkan Hüseyin Çimşir, ligdeki ilk mücadelesini bugün Kasımpaşa karşısında verecek. Genç hoca, Karaman’dan aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak istiyor

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı
ABONE OL

Süper Lig’in ikinci yarısına Kasımpaşa maçıyla başlayacak olan Trabzonspor’da bu karşılaşma Hüseyin Çimşir için ayrı bir önem taşıyor.
Ünal Karaman’ın ardından teknik direktörlük görevini devralan Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup etmişti. Bugün de ligde ilk sınavını verecek olan Çimşir, aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak istiyor.

Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor.

Tayfur Havutcu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa ise, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 15 puan topladı. Kasımpaşa’da sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan’ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cenk Tosun, Manchester City'e golünü attı!

Trabzonsporda Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı

Trabzonsporda Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı

Kevin Prince Boateng rap müziğin tadını çıkarıyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı
    Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı
  2. Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!
  3. Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!
  4. Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık
  5. Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!
    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’

Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

İki Fenerbahçeli Galatasaray’ı durdurdu

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Galatasaray'da Lemina ve Linnes Trabzonspor’a yetişmiyorlar

Beşiktaş’a TFF’den ret

Beşiktaş’a TFF’den ret

Sıradaki Haber