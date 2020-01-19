Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir’in ilk lig sınavı

Süper Lig’in ikinci yarısına Kasımpaşa maçıyla başlayacak olan Trabzonspor’da bu karşılaşma Hüseyin Çimşir için ayrı bir önem taşıyor.

Ünal Karaman’ın ardından teknik direktörlük görevini devralan Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Denizlispor’u 2-0 mağlup etmişti. Bugün de ligde ilk sınavını verecek olan Çimşir, aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak istiyor.



Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. Bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor.



Tayfur Havutcu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa ise, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 15 puan topladı. Kasımpaşa’da sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan’ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.