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15.06.2020 - 18:17 |

Trabzonspor'da Jose Sosa gelişmesi! Fenerbahçe maçında...

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Sosa kadroda yer aldı.

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Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Süper Lig'in 27. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeceği merak konusu olan Sosa'nın son durumu belli oldu. 34 yaşındaki futbolcu, kadroya alındı.

 

Trabzonsporda Jose Sosa gelişmesi Fenerbahçe maçında...

Trabzonsporda Jose Sosa gelişmesi Fenerbahçe maçında...

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